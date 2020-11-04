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Штроборез Einhell TH-MA 1300

Артикул: 92922
  • Штроборез Einhell TH-MA 1300 - фото 1
  • Штроборез Einhell TH-MA 1300 - фото 2
Штроборез Einhell TH-MA 1300 - фото 1
Штроборез Einhell TH-MA 1300 - фото 2
11 560 руб. 
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+ 201 КэтКоинов
Артикул: 92922
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендEinhell
Тип товараШтроборез
Диаметр диска125 мм
Диаметр посадочного отверстия22.2 мм
Кол-во рабочих дисков2
Максимальная глубина пропила30 мм
Максимальное число оборотов, об/мин9000
Мощность, Вт1320
Плавный пускДа
Подключение пылесосада
Регулировка частоты вращениянет
Упаковкакейс
Ширина пропила26 мм
Высота, см34
Длина, см60
Ширина, см42
Вес, кг19.75
мощность - 1320 Вт, глубина пропила - 30 мм, ширина пропила - 26 мм


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Штроборез Einhell TH-MA 1300 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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