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Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный

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Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 1
Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 2
Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 3
Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 4
Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 5
Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 6
Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 7
Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 8
Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 9
Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 10
Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 11
Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 12
Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 13
Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штроборезы
  • Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 1
  • Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 2
  • Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 3
  • Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 4
  • Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 5
  • Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 6
  • Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 7
  • Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 8
  • Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 9
  • Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 10
  • Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 11
  • Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 12
  • Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 13
  • Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345769
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штроборезы
Высота, см
28
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
30
Максимальное число оборотов, об/мин
8800
Мощность, Вт
1200
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
коробка
Ширина пропила
30
Ширина, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х23х16
Вес, кг.
5.11

Описание товара Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный

Идеально подходит для выполнения штроб в кирпиче, пенобетоне и легком бетоне для прокладки проводки и труб. Мощный двигатель позволяет резать без перегрузки изделия и потери скорости. Надежный хват двумя руками с регулируемой рукояткой и погружная система дисков для удобства работы.



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Теги товара: с пылесосом

Отзывы о товаре Штроборез Зубр Мастер ЗШ-30-1200 Т красный




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штроборезы
Высота, см
28
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
30
Максимальное число оборотов, об/мин
8800
Мощность, Вт
1200
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
коробка
Развернуть
Ширина пропила
30
Ширина, см
18
Страна производитель
Китай
Описание
Идеально подходит для выполнения штроб в кирпиче, пенобетоне и легком бетоне для прокладки проводки и труб. Мощный двигатель позволяет резать без перегрузки изделия и потери скорости. Надежный хват двумя руками с регулируемой рукояткой и погружная система дисков для удобства работы.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону


Теги товара: с пылесосом
Самовывоз
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Отзывы


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