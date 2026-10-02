Штроборез Интерскол ПД-230/2600Э (364.1.0.00)
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Характеристики
Описание товара Штроборез Интерскол ПД-230/2600Э (364.1.0.00)
Штроборез Интерскол ПД-230/2600Э поможет быстро и точно сделать борозды в камне, бетоне или кирпиче для прокладки коммуникаций. Инструмент оснащен двумя высокопрочными алмазными дисками с диаметром 23 см и посадкой 2.22 см. Вы легко настроите глубину пропила и ширину штробы, замените износившиеся щетки. Благодаря магниевому корпусу и нижней крышке редуктора и прорезиненной ручке инструмент имеет облегченную конструкцию и легко удерживается в руках. Двигатель прибора Интерскол ПД-230/2600Э надежно защищен от пыли и мусора, а патрубок пылеотвода позволит подключить строительный пылесос. Электронный блок гарантирует стабильную работу под нагрузкой, плавную систему пуска, надежную защиту от перегрузки и повторного запуска при отключении света. Прибор хорошо покажет себя при длительной работе.
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