Top.Mail.Ru
Штроборез Интерскол ПД-230/2600Э (364.1.0.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Штроборез Интерскол ПД-230/2600Э (364.1.0.00)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Штроборез Интерскол ПД-230/2600Э (364.1.0.00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штроборез
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 930 руб. 
Начислим 207 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269977
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Штроборез Интерскол ПД-230/2600Э (364.1.0.00)
12 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Штроборез
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х33х21
Вес, кг.
4.98

Описание товара Штроборез Интерскол ПД-230/2600Э (364.1.0.00)

Штроборез Интерскол ПД-230/2600Э поможет быстро и точно сделать борозды в камне, бетоне или кирпиче для прокладки коммуникаций. Инструмент оснащен двумя высокопрочными алмазными дисками с диаметром 23 см и посадкой 2.22 см. Вы легко настроите глубину пропила и ширину штробы, замените износившиеся щетки. Благодаря магниевому корпусу и нижней крышке редуктора и прорезиненной ручке инструмент имеет облегченную конструкцию и легко удерживается в руках. Двигатель прибора Интерскол ПД-230/2600Э надежно защищен от пыли и мусора, а патрубок пылеотвода позволит подключить строительный пылесос. Электронный блок гарантирует стабильную работу под нагрузкой, плавную систему пуска, надежную защиту от перегрузки и повторного запуска при отключении света. Прибор хорошо покажет себя при длительной работе.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с пылесосом

Отзывы о товаре Штроборез Интерскол ПД-230/2600Э (364.1.0.00)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Штроборез
Страна производитель
Китай
Описание
Штроборез Интерскол ПД-230/2600Э поможет быстро и точно сделать борозды в камне, бетоне или кирпиче для прокладки коммуникаций. Инструмент оснащен двумя высокопрочными алмазными дисками с диаметром 23 см и посадкой 2.22 см. Вы легко настроите глубину пропила и ширину штробы, замените износившиеся щетки. Благодаря магниевому корпусу и нижней крышке редуктора и прорезиненной ручке инструмент имеет облегченную конструкцию и легко удерживается в руках. Двигатель прибора Интерскол ПД-230/2600Э надежно защищен от пыли и мусора, а патрубок пылеотвода позволит подключить строительный пылесос. Электронный блок гарантирует стабильную работу под нагрузкой, плавную систему пуска, надежную защиту от перегрузки и повторного запуска при отключении света. Прибор хорошо покажет себя при длительной работе.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с пылесосом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штроборез Интерскол ПД-230/2600Э (364.1.0.00) – стоимость товара 12930 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...