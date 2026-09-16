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Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТ)

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Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТ) - фото 1
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТ) - фото 2
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТ) - фото 3
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТ) - фото 4
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТ) - фото 5
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТ) - фото 6
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТ) - фото 7
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТ) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штроборез
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТ) - фото 1
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТ) - фото 2
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТ) - фото 3
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТ) - фото 4
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТ) - фото 5
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТ) - фото 6
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТ) - фото 7
  • Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТ) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 830 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708587
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТ)
9 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штроборез
Высота, см
23
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
30
Максимальное число оборотов, об/мин
8800
Мощность, Вт
1600
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
коробка
Ширина пропила
32
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х21х18
Вес, кг.
4.93

Описание товара Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТ)

Профессиональный инструмент с мощным двигателем для выполнения штроб глубиной до 30 мм в кирпиче и легких бетонах. Оснащен всеми современными электронными системами (плавный пуск, константная электроника, защита от перегрузки) для безопасности и большей производительности. Полная пылезащита всех узлов и комплектующие высокого класса гарантируют надежность.



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Теги товара: с пылесосом

Отзывы о товаре Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТ)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штроборез
Высота, см
23
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
30
Максимальное число оборотов, об/мин
8800
Мощность, Вт
1600
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
коробка
Развернуть
Ширина пропила
32
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный инструмент с мощным двигателем для выполнения штроб глубиной до 30 мм в кирпиче и легких бетонах. Оснащен всеми современными электронными системами (плавный пуск, константная электроника, защита от перегрузки) для безопасности и большей производительности. Полная пылезащита всех узлов и комплектующие высокого класса гарантируют надежность.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону


Теги товара: с пылесосом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 125 мм, 1600 Вт, 30 мм, Профессионал (ЗШ-П30-1600 ПСТ) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9830 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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