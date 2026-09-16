Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТ)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Штроборез
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 630 руб.
В наличии
Код товара: 708589
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штроборез
Высота, см
34
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
45
Максимальное число оборотов, об/мин
8000
Мощность, Вт
2200
Подключение пылесоса
да
Упаковка
коробка
Ширина пропила
35
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х34х20
Вес, кг.
9.52
Описание товара Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТ)
Мощная модель в серии профессиональных штроборезов ЗУБР для выполнения штроб в бетонах разных марок. Быстрый рез на глубину до 45 мм благодаря увеличенной мощности двигателя. Эффективное пылеудаление исключает простои на проветривание пыли. Облегченный вес благодаря магниевому кожуху диска.
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Теги товара: с пылесосом
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Бренд
Тип товара
Штроборез
Высота, см
34
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
45
Максимальное число оборотов, об/мин
8000
Мощность, Вт
2200
Подключение пылесоса
да
Упаковка
коробка
Ширина пропила
35
Развернуть
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Мощная модель в серии профессиональных штроборезов ЗУБР для выполнения штроб в бетонах разных марок. Быстрый рез на глубину до 45 мм благодаря увеличенной мощности двигателя. Эффективное пылеудаление исключает простои на проветривание пыли. Облегченный вес благодаря магниевому кожуху диска.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: с пылесосом
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: с пылесосом
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 180 мм, 2200 Вт, 45 мм, Профессионал (ЗШ-П45-2200 ПТ) - стоимость товара 12630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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