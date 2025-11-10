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Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК

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Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК - фото 1
Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК - фото 2
Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК - фото 3
Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК - фото 4
Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК - фото 5
Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК - фото 6
Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК - фото 7
Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК - фото 8
Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК - фото 9
Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штроборез
  • Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК - фото 1
  • Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК - фото 2
  • Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК - фото 3
  • Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК - фото 4
  • Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК - фото 5
  • Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК - фото 6
  • Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК - фото 7
  • Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК - фото 8
  • Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК - фото 9
  • Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 310 руб. 
Начислим 149 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269974
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК
9 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штроборез
Высота, см
28
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
30
Максимальное число оборотов, об/мин
8800
Мощность, Вт
1400
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
кейс
Ширина пропила
30
Ширина, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х27х22
Вес, кг.
4.5

Описание товара Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК

Штроборез ЗУБР ЗШ-П30-1400 пстк, предназначен для выполнения штроб в легких и средних бетонах. Профессиональный штроборез со всеми возможными вспомогательными системами и надежной конструкцией для ответственных работ. Полная пылезащита всех узлов обеспечивает изделию надежность и долгий срок службы. Бесступенчатая регулировка глубины пропила с удобной шкалой и фиксацией без инструмента. Простая регулировка ширины штробы с шагом 3 мм с помощью наборных шайб. Система погружения дисков - это удобное начало работы с плавным введением дисков в контакт с поверхностью. Специально усиленный корпус редуктора для улучшения теплоотвода и обеспечения прочности самого нагруженного узла. Удобная блокировка шпинделя для легкой замены дисков. Закрывающий зону работы подпружиненный кожух предотвращает разброс продуктов реза при любой глубине штробы. Самоотключающиеся щетки со сроком службы &gt;120 часов и простой заменой.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону


Теги товара: с пылесосом

Отзывы о товаре Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК

Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
Леонид А.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, только в комплекте нет дисков. Пришлось покупать отдельно в магазине.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Прорезал 50 м штробы, 20 м в бетоне, 30м аэробел. Пока всё отлично.
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество,всё просто и надёжно. Надеюсь прослужит долго. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Дарья Гришина

Достоинства:


Комментарий:
Отличный штроборез, легкий. Удобный ящик в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Регина М.

Достоинства:


Комментарий:
один из последних штроборезов был зубр,предыдущий модели,мне нравился,теперь решился обновить его и очень доволен,больше ралут мощность,вес,кнопка,ну и кейс)) из минусов но это лично для меня,патрубок пылеотвода не совпадает с моим пылесосом(приходится колхозить переходник.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штроборез
Высота, см
28
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
30
Максимальное число оборотов, об/мин
8800
Мощность, Вт
1400
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
кейс
Развернуть
Ширина пропила
30
Ширина, см
23
Страна производитель
Китай
Описание
Штроборез ЗУБР ЗШ-П30-1400 пстк, предназначен для выполнения штроб в легких и средних бетонах. Профессиональный штроборез со всеми возможными вспомогательными системами и надежной конструкцией для ответственных работ. Полная пылезащита всех узлов обеспечивает изделию надежность и долгий срок службы. Бесступенчатая регулировка глубины пропила с удобной шкалой и фиксацией без инструмента. Простая регулировка ширины штробы с шагом 3 мм с помощью наборных шайб. Система погружения дисков - это удобное начало работы с плавным введением дисков в контакт с поверхностью. Специально усиленный корпус редуктора для улучшения теплоотвода и обеспечения прочности самого нагруженного узла. Удобная блокировка шпинделя для легкой замены дисков. Закрывающий зону работы подпружиненный кожух предотвращает разброс продуктов реза при любой глубине штробы. Самоотключающиеся щетки со сроком службы &gt;120 часов и простой заменой.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону


Теги товара: с пылесосом
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
Леонид А.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, только в комплекте нет дисков. Пришлось покупать отдельно в магазине.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Прорезал 50 м штробы, 20 м в бетоне, 30м аэробел. Пока всё отлично.
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество,всё просто и надёжно. Надеюсь прослужит долго. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Дарья Гришина

Достоинства:


Комментарий:
Отличный штроборез, легкий. Удобный ящик в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Регина М.

Достоинства:


Комментарий:
один из последних штроборезов был зубр,предыдущий модели,мне нравился,теперь решился обновить его и очень доволен,больше ралут мощность,вес,кнопка,ну и кейс)) из минусов но это лично для меня,патрубок пылеотвода не совпадает с моим пылесосом(приходится колхозить переходник.


Штроборез Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК - по цене 9310 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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