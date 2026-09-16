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Штроборез DCA AZR110 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штроборез DCA AZR110

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Штроборез DCA AZR110 - фото 6
Штроборез DCA AZR110 - фото 7
Штроборез DCA AZR110 - фото 8
Штроборез DCA AZR110 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штроборез
  • Штроборез DCA AZR110 - фото 1
  • Штроборез DCA AZR110 - фото 2
  • Штроборез DCA AZR110 - фото 3
  • Штроборез DCA AZR110 - фото 4
  • Штроборез DCA AZR110 - фото 5
  • Штроборез DCA AZR110 - фото 6
  • Штроборез DCA AZR110 - фото 7
  • Штроборез DCA AZR110 - фото 8
  • Штроборез DCA AZR110 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
9 030 руб.  12 000 руб. 
Начислим 145 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710451
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Штроборез DCA AZR110
9 030 руб. -25%
12 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DCA
Тип товара
Штроборез
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х31х23
Вес, кг.
6.15

Описание товара Штроборез DCA AZR110

Штроборез AZR110 создан для быстрого и аккуратного выполнения штроб в бетоне, кирпиче и других материалах. Его продуманный функционал и мощный двигатель делают его идеальным выбором для строительных и ремонтных задач.



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Отзывы о товаре Штроборез DCA AZR110




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Характеристики
Бренд
DCA
Тип товара
Штроборез
Страна производитель
Китай
Описание
Штроборез AZR110 создан для быстрого и аккуратного выполнения штроб в бетоне, кирпиче и других материалах. Его продуманный функционал и мощный двигатель делают его идеальным выбором для строительных и ремонтных задач.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с пылесосом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штроборез DCA AZR110 - стоимость товара 9030 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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