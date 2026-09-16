Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 355 мм, 2700 Вт, 125 мм, Профессионал (ЗШ-П120-2700 ПСТ)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Штроборез
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 070 руб.
В наличии
Код товара: 708586
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
27 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штроборез
Высота, см
31
Диаметр диска
355
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Кол-во рабочих дисков
1
Максимальная глубина пропила
125
Максимальное число оборотов, об/мин
4000
Мощность, Вт
2700
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
коробка
Ширина пропила
105
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х40х31
Вес, кг.
13
Описание товара Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 355 мм, 2700 Вт, 125 мм, Профессионал (ЗШ-П120-2700 ПСТ)
Штроборез ЗУБР ЗШ-П120-2700 ПСТ, предназначен для резки бетона, кирпича, асфальта. Инструмент для наиболее трудных и глубоких (до 125 мм) резов любых материалов - бетона, асфальта, бордюров, металла, кирпича. Высокая мощность двигателя в сочетании с передаточным отношением редуктора дает большой крутящий момент на валу, что позволяет резать быстро и эффективно. Эффективный пылеотвод или работа с подачей воды защищают от пыли. Съемное основание для горизонтальных продольных резов.
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Теги товара: с пылесосом
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Штроборез
Высота, см
31
Диаметр диска
355
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Кол-во рабочих дисков
1
Максимальная глубина пропила
125
Максимальное число оборотов, об/мин
4000
Мощность, Вт
2700
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
коробка
Развернуть
Ширина пропила
105
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Штроборез ЗУБР ЗШ-П120-2700 ПСТ, предназначен для резки бетона, кирпича, асфальта. Инструмент для наиболее трудных и глубоких (до 125 мм) резов любых материалов - бетона, асфальта, бордюров, металла, кирпича. Высокая мощность двигателя в сочетании с передаточным отношением редуктора дает большой крутящий момент на валу, что позволяет резать быстро и эффективно. Эффективный пылеотвод или работа с подачей воды защищают от пыли. Съемное основание для горизонтальных продольных резов.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: с пылесосом
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: с пылесосом
Штроборез (бороздодел) ЗУБР d 355 мм, 2700 Вт, 125 мм, Профессионал (ЗШ-П120-2700 ПСТ) - стоимость товара 27070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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