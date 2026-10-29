Штроборез Зубр ЗШ-П45-2100 ПВТК
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Характеристики
Тип товара
Штроборез
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 890 руб.
В наличии
Код товара: 269975
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 890 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штроборез
Высота, см
30
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
45
Максимальное число оборотов, об/мин
8000
Мощность, Вт
2100
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
кейс
Ширина пропила
32
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х34х24
Вес, кг.
13.63
Описание товара Штроборез Зубр ЗШ-П45-2100 ПВТК
Электрический штроборез ЗУБР профессионал ЗШ-П45-2100 пвтк используется для штробления и резки канавок в бетонных и кирпичных поверхностях. Пылезащита узлов инструмента обеспечивает долгий срок службы. Антивибрационная система уменьшает вредное воздействие на организм. Плавный пуск позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки.
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Теги товара: с пылесосом
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Штроборез
Высота, см
30
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Кол-во рабочих дисков
2
Максимальная глубина пропила
45
Максимальное число оборотов, об/мин
8000
Мощность, Вт
2100
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Упаковка
кейс
Развернуть
Ширина пропила
32
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Электрический штроборез ЗУБР профессионал ЗШ-П45-2100 пвтк используется для штробления и резки канавок в бетонных и кирпичных поверхностях. Пылезащита узлов инструмента обеспечивает долгий срок службы. Антивибрационная система уменьшает вредное воздействие на организм. Плавный пуск позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: с пылесосом
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: с пылесосом
Штроборез Зубр ЗШ-П45-2100 ПВТК – стоимость товара 14890 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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