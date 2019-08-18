Самокат Y-SCOO RT MINI A5 SIMPLE (red с цветными колесами)

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Y-scoo
|Тип товара
|Самокаты детские
|Количество колес
|трехколесный
|Цвет
|красный
|Складной
|да
|Высота рулевой стойки
|52 см
|Максимальная нагрузка
|30 кг
|Рекомендуемый возраст
|2+
|Размер деки
|32x11 см
|Класс подшипника
|ABEC 1
|Материал колес
|полиуретан
|Сиденье
|нет
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18.08.2019
- легкий
- удобный
- быстрый
Недостатки:
В передних колесах между подшипниками нет втулок, поэтому при затяжке на внутренние кольца подшипников действует большая осевая нагрузка, в результате они разваливаются и колеса откручиваются. Втулки, которые продаются в наборе с подшипниками для самокатов и роликов, подходят только к заднему колесу. В передних колеса вместо втулок использовал внутренние кольца от развалившехся подшипников - подходят идеально.
Комментарий:
Сын катается с 3 лет - ему самокат очень нравится.