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Характеристики
Тип товара
Самокаты детские
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
1 620 руб.
3 162
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527619
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Описание товара Скейтборд однотонный со светящимися колесами,в пакете
Данная модель непременно понравится маленькому непоседе своим дизайном и удобством в эксплуатации. Мягкие полиуретановые колёса сделают поездку максимально удобной, а нескользящая платформа обеспечит безопасность во время катания. Колёса в темноте светятся разноцветными огоньками. Благодаря ручке пенниборд удобно хранить и транспортировать. Такой круизер подойдёт как новичкам, так и продвинутым пользователям. Катание на пенни борде укрепляет мышцы ног и развивает гибкость, физическую выносливость. улучшает общее состояние здоровья. Кроме того это отличный вид активного времяпрепровождения на свежем воздухе. Внимание! Товар представлен в нескольких видах, без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Данная модель непременно понравится маленькому непоседе своим дизайном и удобством в эксплуатации. Мягкие полиуретановые колёса сделают поездку максимально удобной, а нескользящая платформа обеспечит безопасность во время катания. Колёса в темноте светятся разноцветными огоньками. Благодаря ручке пенниборд удобно хранить и транспортировать. Такой круизер подойдёт как новичкам, так и продвинутым пользователям. Катание на пенни борде укрепляет мышцы ног и развивает гибкость, физическую выносливость. улучшает общее состояние здоровья. Кроме того это отличный вид активного времяпрепровождения на свежем воздухе. Внимание! Товар представлен в нескольких видах, без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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