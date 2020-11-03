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Тонометр полуавтоматический AND UA-604

Артикул: 73164
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
1 750 руб. 
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Артикул: 73164
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAND
Тип товараТонометр полуавтоматический
Тип тонометраполуавтоматический
Тип манжетына предплечье
Определение частоты пульсаесть
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухаручное
Размер манжеты, см22x32
Автоматическое отключениеесть
Память последнего измерениянет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
Сумка в комплектенет
ПроизводствоКитай
Высота, см3.5
Длина, см10
Ширина, см5
Вес, кг0.22
Тонометр полуавтоматический And Ua-604. Нагнетание воздуха: ручное. Производство: Китай.


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Тонометр полуавтоматический AND UA-604 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1750 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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