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Главная Компьютерная техника и ПО Защита питания Батареи для ИБП Powercom Батарея для ИБП Powercom VGD-240V RM for VRT-6000 (240V, 7.2Ah), black, IEC320 4*C13+4*C19

Батарея для ИБП Powercom VGD-240V RM for VRT-6000 (240V, 7.2Ah), black, IEC320 4*C13+4*C19

Артикул: 62317
Батарея Powercom VGD-240V RM for VRT-6000 (240V, 7.2Ah), black, IEC320 4*C13+4*C19
70 350 руб. 
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+ 464 КэтКоинов
Артикул: 62317
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPowercom
Тип товара
Вес, кг68
Высота, см13
Длина, см69
Емкость7.2 Ач
Напряжение240 В
ПроизводствоКитай
Ширина, см42.8
Батарея Powercom VGD-240V RM for VRT-6000 (240V, 7.2Ah), black, IEC320 4*C13+4*C19 состоит из двадцати 12 В батарей ёмкостью 7.2 Ач, а также имеет встроенный блок розеток (4 х IEC 320 C13 + 4 x IEC320 C19).


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Батарея для ИБП Powercom VGD-240V RM for VRT-6000 (240V, 7.2Ah), black, IEC320 4*C13+4*C19 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 70350 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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