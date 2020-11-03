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Мини-дрель электрическая Dremel Moto Saw (F013MS20JC)

Артикул: 38103
  • Dremel Moto Saw (F013MS20JC) - фото 1
  • Мини-дрель электрическая Dremel Moto Saw (F013MS20JC) - фото 2
  • Мини-дрель электрическая Dremel Moto Saw (F013MS20JC) - фото 3
Dremel Moto Saw (F013MS20JC) - фото 1
Мини-дрель электрическая Dremel Moto Saw (F013MS20JC) - фото 2
Мини-дрель электрическая Dremel Moto Saw (F013MS20JC) - фото 3
9 550 руб. 
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+ 200 КэтКоинов
Артикул: 38103
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDremel
Тип товараМини-дрель электрическая
Вес, кг1.1
настольный электролобзик, мощность 70 Вт, скорость 1500 - 2250 ходов/мин, регулировка частоты хода, вес 1.1 кг, футляр/кейс в комплекте


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Мини-дрель электрическая Dremel Moto Saw (F013MS20JC) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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