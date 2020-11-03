Пылесос Thomas TWIN XT

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Thomas
|Тип товара
|Пылесосы
|Основной цвет
|синий
|Дополнительный цвет
|белый
|Тип уборки
|влажная/сухая
|Тип пылесборника
|аквафильтр
|Емкость пылесборника
|1 л
|Регулятор мощности
|на корпусе
|Потребляемая мощность, Вт
|1700
|Мощность всасывания, Вт
|230
|Труба всасывания
|телескопическая
|Уровень шума, дБ
|81
|Функции и особенности
|функция очистки и ароматизации воздуха
|Комплектация
|пылесос, насадки: пол/ковер, щелевая, насадка для обивки мягкой мебели, моющая насадка для ковров с адаптером для твердых поверхностей, моющая насадка для мягкой мебели
|Длина сетевого шнура
|8 м
|Прочее
|съёмный резервуар объёмом 1,8 л для моющего раствора, бак для грязной воды 1.8 л
|Вес, кг
|8.5
|Размеры (ВxШxГ), см
|48.6x31.8x30.6
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