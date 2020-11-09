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Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32C 2.4G

Артикул: 231211
  • Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32C 2.4G - фото 1
  • Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32C 2.4G - фото 2
  • Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32C 2.4G - фото 3
  • Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32C 2.4G - фото 4
  • Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32C 2.4G - фото 5
  • Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32C 2.4G - фото 6
Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32C 2.4G - фото 1
Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32C 2.4G - фото 2
Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32C 2.4G - фото 3
Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32C 2.4G - фото 4
Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32C 2.4G - фото 5
Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32C 2.4G - фото 6
3 641 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 231211
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСинхронизаторы
Ширина, см5.2
Длина, см10
Высота, см5
Модификация радиосинхронизатора Falcon Eyes SprintTrigger II 32C предназначена для использования с камерами Canon. Устройство позволяет управлять настройками и запуском студийных вспышек Falcon Eyes серии Ultima II SL, Sprinter ll, Phantom ll, а также другие импульсные осветители, имеющие аналогичный встроенный приемник дистанционного беспроводного управления, работающий на частоте 2.4 ГГц. Управление импульсными источниками света станет намного проще благодаря многоканальной структуре синхронизатора, стабильной передаче сигнала и высокому быстродействию. SprinTrigger II 32 поддерживает высокоскоростную синхронизацию при скорости затвора до 1/8000 s, а также может подключаться к камерам, имеющим гнезда для синхронизации PC. Модели совместимых камер Canon EOS:. 1DX, 5D Mark III, 5D Mark II, 6D, 7D, 60D, 50D, 40D, 30D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D, 1000D, 1100D


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