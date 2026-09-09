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Характеристики
Тип товара
Синхронизаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 282775
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Описание товара Радиосинхронизатор Falcon Eyes RF-AC425_23858
Радиосинхронизатор RF-AC425 предназначен для дистанционного срабатывания студийной вспышки (или нескольких вспышек, при использовании дополнительных приемников RF-AC425R) по радиоканалу. 4 канала передачи сигнала позволяют объединить вспышки в группы и избежать срабатывания оборудования от передатчиков других фотографов. Сигнал передается на частоте 433 МГц, что обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до 30 м. Передатчик совместим практически с любой камерой, снабженной стандартным горячим башмаком или синхроразъемом (соответствующий кабель приобретается отдельно). Приемник подключается к любой студийной вспышке с синхроразъемом 3,5/6,35 мм (в комплекте переходник). На передатчике находится кнопка «Тест», которая позволит проверить настройку каналов синхронизации или сбросить заряд при уменьшении мощности вспышки.
Радиосинхронизатор RF-AC425 предназначен для дистанционного срабатывания студийной вспышки (или нескольких вспышек, при использовании дополнительных приемников RF-AC425R) по радиоканалу. 4 канала передачи сигнала позволяют объединить вспышки в группы и избежать срабатывания оборудования от передатчиков других фотографов. Сигнал передается на частоте 433 МГц, что обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до 30 м. Передатчик совместим практически с любой камерой, снабженной стандартным горячим башмаком или синхроразъемом (соответствующий кабель приобретается отдельно). Приемник подключается к любой студийной вспышке с синхроразъемом 3,5/6,35 мм (в комплекте переходник). На передатчике находится кнопка «Тест», которая позволит проверить настройку каналов синхронизации или сбросить заряд при уменьшении мощности вспышки.
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