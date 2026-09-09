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Синхронизатор радио Falcon Eyes SLT-4RCR приемник купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Синхронизатор радио Falcon Eyes SLT-4RCR приемник

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Синхронизатор радио Falcon Eyes SLT-4RCR приемник - фото 1
Синхронизатор радио Falcon Eyes SLT-4RCR приемник - фото 2
Синхронизатор радио Falcon Eyes SLT-4RCR приемник - фото 3
Синхронизатор радио Falcon Eyes SLT-4RCR приемник - фото 4
Синхронизатор радио Falcon Eyes SLT-4RCR приемник - фото 5
Синхронизатор радио Falcon Eyes SLT-4RCR приемник - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Синхронизаторы
  • Синхронизатор радио Falcon Eyes SLT-4RCR приемник - фото 1
  • Синхронизатор радио Falcon Eyes SLT-4RCR приемник - фото 2
  • Синхронизатор радио Falcon Eyes SLT-4RCR приемник - фото 3
  • Синхронизатор радио Falcon Eyes SLT-4RCR приемник - фото 4
  • Синхронизатор радио Falcon Eyes SLT-4RCR приемник - фото 5
  • Синхронизатор радио Falcon Eyes SLT-4RCR приемник - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231158
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Синхронизаторы
Габаритные размеры, мм
30x75x100
Источник питания
23А (12 В)
Ручной режим вспышки
Да
Синхронизация с накамерными вспышками
Да
Синхронизация со студийными вспышками
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х3
Вес, г.
300

Описание товара Синхронизатор радио Falcon Eyes SLT-4RCR приемник

SLT-4RCR – дополнительный приемник к комплекту SLT-4, предназначен для подключения дополнительной накамерной вспышки. SLT-4RCR работает на 4 радиоканалах и позволяет разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников), использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Синхроразъем приемника используется для вспышек не имеющих возможности подключения к горячему башмаку. Приемник оборудован металлическим поворотным кронштейном с разъемом холодный башмак и резьбой 1/4 – это позволит установить приемник с накамерной вспышкой на стойку, штатив, кронштейн и др. опору.

Отзывы о товаре Синхронизатор радио Falcon Eyes SLT-4RCR приемник




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Синхронизаторы
Габаритные размеры, мм
30x75x100
Источник питания
23А (12 В)
Ручной режим вспышки
Да
Синхронизация с накамерными вспышками
Да
Синхронизация со студийными вспышками
Да
Страна производитель
Китай
Описание
SLT-4RCR – дополнительный приемник к комплекту SLT-4, предназначен для подключения дополнительной накамерной вспышки. SLT-4RCR работает на 4 радиоканалах и позволяет разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников), использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Синхроразъем приемника используется для вспышек не имеющих возможности подключения к горячему башмаку. Приемник оборудован металлическим поворотным кронштейном с разъемом холодный башмак и резьбой 1/4 – это позволит установить приемник с накамерной вспышкой на стойку, штатив, кронштейн и др. опору.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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