Пила торцовочная Metabo KS 216 M LASERCUT (619216000)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Metabo
|Тип товара
|Пила торцовочная
|Скорость вращения
|5000 об/мин
|Глубина пропила
|60 мм
|Диаметр диска
|216 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|30 мм
|Конструкция
|настольная
|Лазерный маркер
|есть
|Мощность
|1350 Вт
|Антивибрационная система
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Ширина пропила
|120 мм
|Фиксация шпинделя
|да
|Угол поворота
|47 град
|Угол наклона
|45 град
|Тормоз двигателя
|нет
|Состояние товара
|новый
|Плавная регулировка скорости
|нет
|Пылесборник
|есть
|Подключение пылесоса
|есть
|Плавный пуск
|нет
|В кейсе
|нет
|Питание
|от сети
|Количество скоростей работы
|1
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Длина, см
|54.3
|Ширина, см
|32.5
|Высота, см
|48
|Вес, кг
|9
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