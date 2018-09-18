Антицеллюлитный массажер для похудения BodyShaper Gezatone AMG121

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|Бренд
|Gezatone
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для любой области тела
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Работа от прикуривателя (в автомобиле)
|нет
|Производство
|Тайвань
|Высота, см
|21
|Длина, см
|31
|Ширина, см
|14
|Вес, кг
|1.43
Массажер Gezatone Amg120 Body Shaper - это антицеллюлитный массажер, применение которого способствует нормализации оттока жидкости из кожных слоев, и, как следствие, исчезновению целлюлитных проявлений. Кожа становится гладкая и эластичная. Наличие различных насадок и регулируемая скорость их вращения позволяют подбирать необходимую интенсивность и режим воздействия на различные области тела. Инфракрасный подогрев способствует лучшему эффекту от проводимых процедур. Массажер Gezatone Amg120 Body Shaper имеет удобную сумочку для хранения аппарата и насадок.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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18.09.2018
Хороший сервис,быстрая скорость обработки заказа,удобная оплата при получении товара,отличная цена
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Товар соответствует описанию