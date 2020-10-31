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Массажер Nozomi Mh-103

Артикул: 77160
  • Массажер с ионной лампой Mh-103 - фото 1
  • Массажер с ионной лампой Mh-103 - фото 2
  • Массажер с ионной лампой Mh-103 - фото 3
Массажер с ионной лампой Mh-103 - фото 1
Массажер с ионной лампой Mh-103 - фото 2
Массажер с ионной лампой Mh-103 - фото 3
3 260 руб. 
3 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 77160
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БрендNozomi
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоЯпония
Высота, см16
Длина, см50
Ширина, см17
Вес, кг1.7

Массажер Nozomi Mh-103 с ионной лампой представляет собой аппарат, позволяющий проводить самомассаж любой точки тела. Удобная форма позволяет легко дотягиваться до спины и других труднодоступных мест. Четыре массажных пальца воздействуют на мышцы тела в двух скоростных режимах. Наличие ионной лампы способствует улучшению кровообращения и замедлению процессов старения. Массажер Nozomi Mh-103 не требует посторонней помощи и специальных навыков для проведения массажных сеансов.

Особенности:
  • Ионная лампа генерирует отрицательно заряженные ионы, позволяющие оптимизировать обменные процессы организма;
  • Четыре массажных пальца и утяжеленная массажная головка оказывают безболезненное воздействие на мышцы тела;
  • Длинная рукоятка позволяет самостоятельно дотянуться до труднодоступных зон;
  • Интенсивность массажных движений - от 9 до 12 тысяч ударов в минуту;
  • Два режима выполнения массажа;
  • Массажер оказывает стимулирующее воздействие на организм;
  • Помогает справляться с лишним весом, застойными явлениями, нарушениями метаболизма;
  • Прост и безопасен в использовании.
Комплектация:
  • Массажер Nozomi Mh-103 с ионной лампой;
  • Руководство;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

 

Видео:

 

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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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