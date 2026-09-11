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Характеристики
Тип товара
Массажер для тела
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 531746
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Описание товара Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый)
Массажер CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPExBOOST, представленный в элегантном корпусе, позволит проводить различные массажные процедуры в домашних условиях. Благодаря большому разнообразию насадок в комплекте поставки спектр применения этого прибора достаточно широк: он используется для устранения выраженного целлюлита, улучшения циркуляции крови, формирования желаемых контуров тела и улучшения качества кожи. Немаловажно использование устройства и для спортсменов: с его помощью можно подготовить мышцы к физическим нагрузкам и подарить им расслабление после завершения спортивных тренировок. Массажер CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPExBOOST подходит для использования с массажными маслами и антицеллюлитными кремами, которые способствуют усилению эффекта от массажа. Благодаря плавной регулировке интенсивности вибрации можно подобрать наиболее комфортный режим работы устройства. Модель комплектуется тканевым чехлом, в который можно поместить компактный прибор, чтобы он сопровождал вас в любой поездке. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Массажер CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPExBOOST, представленный в элегантном корпусе, позволит проводить различные массажные процедуры в домашних условиях. Благодаря большому разнообразию насадок в комплекте поставки спектр применения этого прибора достаточно широк: он используется для устранения выраженного целлюлита, улучшения циркуляции крови, формирования желаемых контуров тела и улучшения качества кожи. Немаловажно использование устройства и для спортсменов: с его помощью можно подготовить мышцы к физическим нагрузкам и подарить им расслабление после завершения спортивных тренировок. Массажер CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPExBOOST подходит для использования с массажными маслами и антицеллюлитными кремами, которые способствуют усилению эффекта от массажа. Благодаря плавной регулировке интенсивности вибрации можно подобрать наиболее комфортный режим работы устройства. Модель комплектуется тканевым чехлом, в который можно поместить компактный прибор, чтобы он сопровождал вас в любой поездке. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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