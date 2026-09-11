Top.Mail.Ru
Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый) - фото 1
Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый) - фото 2
Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый) - фото 3
Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый) - фото 4
Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый) - фото 5
Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый) - фото 6
Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый) - фото 7
Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый) - фото 8
Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый) - фото 9
Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Массажер для тела
  • Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый) - фото 1
  • Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый) - фото 2
  • Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый) - фото 3
  • Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый) - фото 4
  • Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый) - фото 5
  • Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый) - фото 6
  • Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый) - фото 7
  • Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый) - фото 8
  • Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый) - фото 9
  • Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 531746
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Массажер для тела
Материал
пластик
Назначение
для любой части тела
Питание от сети
да
Страна производства
Китай
Функции и режимы
вибромасаж
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
500

Описание товара Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый)

Массажер CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPExBOOST, представленный в элегантном корпусе, позволит проводить различные массажные процедуры в домашних условиях. Благодаря большому разнообразию насадок в комплекте поставки спектр применения этого прибора достаточно широк: он используется для устранения выраженного целлюлита, улучшения циркуляции крови, формирования желаемых контуров тела и улучшения качества кожи. Немаловажно использование устройства и для спортсменов: с его помощью можно подготовить мышцы к физическим нагрузкам и подарить им расслабление после завершения спортивных тренировок. Массажер CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPExBOOST подходит для использования с массажными маслами и антицеллюлитными кремами, которые способствуют усилению эффекта от массажа. Благодаря плавной регулировке интенсивности вибрации можно подобрать наиболее комфортный режим работы устройства. Модель комплектуется тканевым чехлом, в который можно поместить компактный прибор, чтобы он сопровождал вас в любой поездке. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Отзывы о товаре Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Массажер для тела
Материал
пластик
Назначение
для любой части тела
Питание от сети
да
Страна производства
Китай
Функции и режимы
вибромасаж
Страна производитель
Китай
Описание
Массажер CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPExBOOST, представленный в элегантном корпусе, позволит проводить различные массажные процедуры в домашних условиях. Благодаря большому разнообразию насадок в комплекте поставки спектр применения этого прибора достаточно широк: он используется для устранения выраженного целлюлита, улучшения циркуляции крови, формирования желаемых контуров тела и улучшения качества кожи. Немаловажно использование устройства и для спортсменов: с его помощью можно подготовить мышцы к физическим нагрузкам и подарить им расслабление после завершения спортивных тренировок. Массажер CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPExBOOST подходит для использования с массажными маслами и антицеллюлитными кремами, которые способствуют усилению эффекта от массажа. Благодаря плавной регулировке интенсивности вибрации можно подобрать наиболее комфортный режим работы устройства. Модель комплектуется тканевым чехлом, в который можно поместить компактный прибор, чтобы он сопровождал вас в любой поездке. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST (белый) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...