Ингалятор (небулайзер) Omron NE-C20

Ингалятор Omron NE-C20 представляет собой компактный прибор, предназначенный для проведения процедур, направленных на профилактику и лечение заболеваний дыхательных путей. Подходит для любой возрастной категории. Обладает низким уровнем шума и предназначен для любых лекарственных препаратов. Компрессорный тип действия обеспечивает проникновение мелких частиц глубоко в средние и нижние дыхательные пути, а более крупные частицы оседают в носоглотке, также оказывая терапевтическое воздействие. Ингалятор Omron NE-C20 поставляется с двумя типами масок - для детей и для взрослых.

Низкий уровень шума;

Компактные размеры и небольшой вес;

Универсальность в применении лекарственных средств;

Удобное крепление камеры на корпусе прибора;

Простое управление;

Угол ингаляции не должен превышать 45 градусов от вертикального положения в любом направлении;

Универсальность применения.

Ингалятор Omron NE-C20;

Небулайзерная камера;

Воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см);

Загубник;

Насадка для носа;

Маска для взрослых (ПВХ);

Маска для детей (ПВХ);

Запасные воздушные фильтры (5 шт.);

Адаптер переменного тока;

Сумка для хранения;

Упаковка.