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Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete

1 Отзывы
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Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete - фото 1
Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete - фото 2
Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete - фото 3
Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ингалятор (небулайзер)
  • Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete - фото 1
  • Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete - фото 2
  • Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete - фото 3
  • Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 105704
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Характеристики

Бренд
Omron
Тип товара
Ингалятор (небулайзер)
Адаптер питания
да
Высота, см
13
Емкость резервуара для лекарства, мл
12
Питание от сети
да
Сумка в комплекте
да
Тип ингалятора
компрессорный
Тип маски
взрослая, детская
Ширина, см
19
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
43х32х27
Вес, кг.
1

Описание товара Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete

Комплектация:

  • Компрессорный небулайзер Omron Comp Air NE-C300 (NE-C300-RU)
  • Небулайзерная камера
  • Воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см)
  • Насадка для носа
  • Маска для взрослых (ПВХ)
  • Маска для детей (ПВХ)
  • Загубник
  • Комплект воздушных фильтров
  • Сумка для хранения и переноски
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Видео:

Видеообзор на Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete

Видеообзор Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete

 

Отзывы о товаре Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete

29.09.2019
Марина

Достоинства:
Надёжность, удобство, качество

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Давно мечтала приобрести новый ингалятор, так как мой старый РОМАШКА - это древний век. Наступили холода и я купила небулайзер Omron C-300. Пересмотрела кучу отзывов и остановилась на нём. Купила в КОТОФОТО, т.к. цена меня вполне устроила.



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Характеристики
Бренд
Omron
Тип товара
Ингалятор (небулайзер)
Адаптер питания
да
Высота, см
13
Емкость резервуара для лекарства, мл
12
Питание от сети
да
Сумка в комплекте
да
Тип ингалятора
компрессорный
Тип маски
взрослая, детская
Ширина, см
19
Страна производитель
Италия
Описание

Комплектация:

  • Компрессорный небулайзер Omron Comp Air NE-C300 (NE-C300-RU)
  • Небулайзерная камера
  • Воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см)
  • Насадка для носа
  • Маска для взрослых (ПВХ)
  • Маска для детей (ПВХ)
  • Загубник
  • Комплект воздушных фильтров
  • Сумка для хранения и переноски
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Видео:

Видеообзор на Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete

Видеообзор Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete

 

Самовывоз
Доставка
Отзывы
29.09.2019
Марина

Достоинства:
Надёжность, удобство, качество

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Давно мечтала приобрести новый ингалятор, так как мой старый РОМАШКА - это древний век. Наступили холода и я купила небулайзер Omron C-300. Пересмотрела кучу отзывов и остановилась на нём. Купила в КОТОФОТО, т.к. цена меня вполне устроила.


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