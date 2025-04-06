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Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой

22 Отзывы
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Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой - фото 1
Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой - фото 2
Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой - фото 3
Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой - фото 4
Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой - фото 5
Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой - фото 6
Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой - фото 7
Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой - фото 8
Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой - фото 9
Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ингалятор
  • Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой - фото 1
  • Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой - фото 2
  • Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой - фото 3
  • Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой - фото 4
  • Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой - фото 5
  • Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой - фото 6
  • Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой - фото 7
  • Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой - фото 8
  • Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой - фото 9
  • Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 513031
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Характеристики

Бренд
Omron
Тип товара
Ингалятор
Производство
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х7
Вес, г.
300

Описание товара Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой

OMRON MicroAIR U100 - это небольшой портативный распылитель, который эффективно очищает дыхательные пути от простого кашля до астмы. Обычные аэрозоли могут быть громоздкими, шумными и требовать энергии, что не очень удобно, если вы планируете заранее один день!. Даже когда вы в пути, Omron MicroAIR U100 с батарейным питанием компактен, готов к работе и прост в использовании, когда вам это нужно. Он имеет практичный тихий и уникальный дизайн, который позволяет использовать его в любом положении. Даже во сне, делая его более комфортным для маленьких детей.

Отзывы о товаре Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой

Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Алексей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Один из самых лучших приборов этого назначения. Любое лекарство. Ингаляции почти в любом положении человека.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень трудно собрать женщине
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Василий И.

Достоинства:


Комментарий:
Очень компактный и бесшумный!
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает ,бесшумный надеюсь хватит на долго
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Татьяна Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный прибор: компактный, хорошо работает, легко очищать.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Alexander M.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная вещь И уже два месяца на первых батарейках
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший ингалятор, бесшумный, удобный, компактный, но не все лекарства он испаряет. к сожалению на данный момент из двух жизненно необходимых препаратов он берет только один, второй видимо из-за большей плотности не справляется. причем сейчас мы используем разбавленную версию из-за малого возраста, значит концентрированный точно не получится использовать, пока дома это не проблема есть стационарный, а вот в поездке как быть непонятно, скорее всего придётся приобретать другой. п.с. аккумуляторы полностью заряженные тот же эффект, так что дело не в слабой зарядке, как я подумала изначально
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Ткач Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
бесшумный прибор. экономит лекарство. удобный. компактный
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2023
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Лучший небулайзер. Стоит своих денег для спокойствия мам и маленьких детей. До него у нас было 3 этой же фирмы. Жалею, что раньше его не купили. Кто впервые приобретает небулайзер/ингалятор для маленьких детей - лучше сразу брать его. Огромных два плюса: можно делать когда малыш спит (работают бесшумно) и можно это делать в положении лежа (лекарство не вытечет). Единственное но - маска для детей не самого маленького размера, которые есть. Можно приобрести отдельно. Нам подошла от предыдущего ингалятора этой же фирмы.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный. Для маленького ребенка идеально. Можно брать с собой
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2023
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Можно брать с собой, хорошего качества. Описание соответствует. Бывают ситуации со здоровьем, когда данный аппарат необходим. Я бы рекомендована иметь в своем арсенале эту вещь.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2023
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Для домашнего пользования, пожалуй, лучший небулайзер на рынке: компактный, эффективный, бесшумный, удобный, можно пользоваться лёжа и брать с собой в дорогу при необходимости.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2023
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
Младший ребенок аллергик. Небулайзер нужен. Были у нас другие модели, дочка их боялась, слишком шумные. Этот нам нравится во всем, легко моется, легко брать с собой.
25.09.2022
Мурзина Ольга Александровна

Достоинства:
Отличный небулайзер, абсолютно бесшумный. Все работает. В пункте выдачи вежливый персонал. Заказ номер msk249782
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2022
Ангелина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не пользовались, надеюсь и не будем, но вещь необходимая для каждой аптечки, у кого есть дети. Лучше пусть будет под рукой дома, чем потом бегать впопыхах и брать абы какую модель. И собирая чемодан в путешествие, не жалко места взять с собой.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2022
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный небулайзер. Всегда берем с собой в путешествия, не занимает много места. Действительно бесшумный!
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Это третий небулайзер , самый удачный из всех !)
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2022
евгения

Достоинства:


Комментарий:
Портативный, бесшумный, можно на спящем ребёнке использовать
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2022
Анастасия Б.

Достоинства:


Комментарий:
С маленькими детьми удобен, так-как можно проводить ингаляции пока они спят.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2022
Анна

Достоинства:


Комментарий:
С младшими детьми уже покупали такой, пользовались и очень радовались. Ингалятор не пережил падения - он маленький и от этого всë-таки хрупкий по сравнению с большими ингаляторами. Кто не пользовался раньше имейте ввиду, что из-за технологии не все лекарства в него можно загружать. Мы прикупили недорогой обычный ингалятор и проблему решили. Но почти всегда пользуемся именно этой малышкой
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2022
Юлия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ! Второй в нашей семье, приобрели для дачи. В семье есть дети и астматики, поэтому без него никуда! Были и другие, но ни в какое сравнение с ним не идут.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Omron
Тип товара
Ингалятор
Производство
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
OMRON MicroAIR U100 - это небольшой портативный распылитель, который эффективно очищает дыхательные пути от простого кашля до астмы. Обычные аэрозоли могут быть громоздкими, шумными и требовать энергии, что не очень удобно, если вы планируете заранее один день!. Даже когда вы в пути, Omron MicroAIR U100 с батарейным питанием компактен, готов к работе и прост в использовании, когда вам это нужно. Он имеет практичный тихий и уникальный дизайн, который позволяет использовать его в любом положении. Даже во сне, делая его более комфортным для маленьких детей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Алексей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Один из самых лучших приборов этого назначения. Любое лекарство. Ингаляции почти в любом положении человека.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень трудно собрать женщине
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Василий И.

Достоинства:


Комментарий:
Очень компактный и бесшумный!
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает ,бесшумный надеюсь хватит на долго
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Татьяна Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный прибор: компактный, хорошо работает, легко очищать.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Alexander M.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная вещь И уже два месяца на первых батарейках
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший ингалятор, бесшумный, удобный, компактный, но не все лекарства он испаряет. к сожалению на данный момент из двух жизненно необходимых препаратов он берет только один, второй видимо из-за большей плотности не справляется. причем сейчас мы используем разбавленную версию из-за малого возраста, значит концентрированный точно не получится использовать, пока дома это не проблема есть стационарный, а вот в поездке как быть непонятно, скорее всего придётся приобретать другой. п.с. аккумуляторы полностью заряженные тот же эффект, так что дело не в слабой зарядке, как я подумала изначально
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Ткач Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
бесшумный прибор. экономит лекарство. удобный. компактный
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2023
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Лучший небулайзер. Стоит своих денег для спокойствия мам и маленьких детей. До него у нас было 3 этой же фирмы. Жалею, что раньше его не купили. Кто впервые приобретает небулайзер/ингалятор для маленьких детей - лучше сразу брать его. Огромных два плюса: можно делать когда малыш спит (работают бесшумно) и можно это делать в положении лежа (лекарство не вытечет). Единственное но - маска для детей не самого маленького размера, которые есть. Можно приобрести отдельно. Нам подошла от предыдущего ингалятора этой же фирмы.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный. Для маленького ребенка идеально. Можно брать с собой
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2023
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Можно брать с собой, хорошего качества. Описание соответствует. Бывают ситуации со здоровьем, когда данный аппарат необходим. Я бы рекомендована иметь в своем арсенале эту вещь.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2023
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Для домашнего пользования, пожалуй, лучший небулайзер на рынке: компактный, эффективный, бесшумный, удобный, можно пользоваться лёжа и брать с собой в дорогу при необходимости.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2023
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
Младший ребенок аллергик. Небулайзер нужен. Были у нас другие модели, дочка их боялась, слишком шумные. Этот нам нравится во всем, легко моется, легко брать с собой.
25.09.2022
Мурзина Ольга Александровна

Достоинства:
Отличный небулайзер, абсолютно бесшумный. Все работает. В пункте выдачи вежливый персонал. Заказ номер msk249782
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2022
Ангелина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не пользовались, надеюсь и не будем, но вещь необходимая для каждой аптечки, у кого есть дети. Лучше пусть будет под рукой дома, чем потом бегать впопыхах и брать абы какую модель. И собирая чемодан в путешествие, не жалко места взять с собой.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2022
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный небулайзер. Всегда берем с собой в путешествия, не занимает много места. Действительно бесшумный!
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Это третий небулайзер , самый удачный из всех !)
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2022
евгения

Достоинства:


Комментарий:
Портативный, бесшумный, можно на спящем ребёнке использовать
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2022
Анастасия Б.

Достоинства:


Комментарий:
С маленькими детьми удобен, так-как можно проводить ингаляции пока они спят.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2022
Анна

Достоинства:


Комментарий:
С младшими детьми уже покупали такой, пользовались и очень радовались. Ингалятор не пережил падения - он маленький и от этого всë-таки хрупкий по сравнению с большими ингаляторами. Кто не пользовался раньше имейте ввиду, что из-за технологии не все лекарства в него можно загружать. Мы прикупили недорогой обычный ингалятор и проблему решили. Но почти всегда пользуемся именно этой малышкой
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2022
Юлия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ! Второй в нашей семье, приобрели для дачи. В семье есть дети и астматики, поэтому без него никуда! Были и другие, но ни в какое сравнение с ним не идут.


Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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