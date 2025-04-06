Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ингалятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 513031
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Ингалятор
Производство
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х7
Вес, г.
300
Описание товара Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой
OMRON MicroAIR U100 - это небольшой портативный распылитель, который эффективно очищает дыхательные пути от простого кашля до астмы. Обычные аэрозоли могут быть громоздкими, шумными и требовать энергии, что не очень удобно, если вы планируете заранее один день!. Даже когда вы в пути, Omron MicroAIR U100 с батарейным питанием компактен, готов к работе и прост в использовании, когда вам это нужно. Он имеет практичный тихий и уникальный дизайн, который позволяет использовать его в любом положении. Даже во сне, делая его более комфортным для маленьких детей.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
OMRON MicroAIR U100 - это небольшой портативный распылитель, который эффективно очищает дыхательные пути от простого кашля до астмы. Обычные аэрозоли могут быть громоздкими, шумными и требовать энергии, что не очень удобно, если вы планируете заранее один день!. Даже когда вы в пути, Omron MicroAIR U100 с батарейным питанием компактен, готов к работе и прост в использовании, когда вам это нужно. Он имеет практичный тихий и уникальный дизайн, который позволяет использовать его в любом положении. Даже во сне, делая его более комфортным для маленьких детей.
Достоинства:
Комментарий:
Один из самых лучших приборов этого назначения. Любое лекарство. Ингаляции почти в любом положении человека.
Достоинства:
Комментарий:
Очень трудно собрать женщине
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактный и бесшумный!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает ,бесшумный надеюсь хватит на долго
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный прибор: компактный, хорошо работает, легко очищать.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная вещь И уже два месяца на первых батарейках
Достоинства:
Комментарий:
хороший ингалятор, бесшумный, удобный, компактный, но не все лекарства он испаряет. к сожалению на данный момент из двух жизненно необходимых препаратов он берет только один, второй видимо из-за большей плотности не справляется. причем сейчас мы используем разбавленную версию из-за малого возраста, значит концентрированный точно не получится использовать, пока дома это не проблема есть стационарный, а вот в поездке как быть непонятно, скорее всего придётся приобретать другой. п.с. аккумуляторы полностью заряженные тот же эффект, так что дело не в слабой зарядке, как я подумала изначально
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
бесшумный прибор. экономит лекарство. удобный. компактный
Достоинства:
Комментарий:
Лучший небулайзер. Стоит своих денег для спокойствия мам и маленьких детей. До него у нас было 3 этой же фирмы. Жалею, что раньше его не купили. Кто впервые приобретает небулайзер/ингалятор для маленьких детей - лучше сразу брать его. Огромных два плюса: можно делать когда малыш спит (работают бесшумно) и можно это делать в положении лежа (лекарство не вытечет). Единственное но - маска для детей не самого маленького размера, которые есть. Можно приобрести отдельно. Нам подошла от предыдущего ингалятора этой же фирмы.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный. Для маленького ребенка идеально. Можно брать с собой
Достоинства:
Комментарий:
Можно брать с собой, хорошего качества. Описание соответствует. Бывают ситуации со здоровьем, когда данный аппарат необходим. Я бы рекомендована иметь в своем арсенале эту вещь.
Достоинства:
Комментарий:
Для домашнего пользования, пожалуй, лучший небулайзер на рынке: компактный, эффективный, бесшумный, удобный, можно пользоваться лёжа и брать с собой в дорогу при необходимости.
Достоинства:
Комментарий:
Младший ребенок аллергик. Небулайзер нужен. Были у нас другие модели, дочка их боялась, слишком шумные. Этот нам нравится во всем, легко моется, легко брать с собой.
Достоинства:
Отличный небулайзер, абсолютно бесшумный. Все работает. В пункте выдачи вежливый персонал. Заказ номер msk249782
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не пользовались, надеюсь и не будем, но вещь необходимая для каждой аптечки, у кого есть дети. Лучше пусть будет под рукой дома, чем потом бегать впопыхах и брать абы какую модель. И собирая чемодан в путешествие, не жалко места взять с собой.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный небулайзер. Всегда берем с собой в путешествия, не занимает много места. Действительно бесшумный!
Достоинства:
Комментарий:
Это третий небулайзер , самый удачный из всех !)
Достоинства:
Комментарий:
Портативный, бесшумный, можно на спящем ребёнке использовать
Достоинства:
Комментарий:
С маленькими детьми удобен, так-как можно проводить ингаляции пока они спят.
Достоинства:
Комментарий:
С младшими детьми уже покупали такой, пользовались и очень радовались. Ингалятор не пережил падения - он маленький и от этого всë-таки хрупкий по сравнению с большими ингаляторами. Кто не пользовался раньше имейте ввиду, что из-за технологии не все лекарства в него можно загружать. Мы прикупили недорогой обычный ингалятор и проблему решили. Но почти всегда пользуемся именно этой малышкой
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ! Второй в нашей семье, приобрели для дачи. В семье есть дети и астматики, поэтому без него никуда! Были и другие, но ни в какое сравнение с ним не идут.
Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Небулайзер (ингалятор) OMRON MicroAIR U100 (NE-U100-E) ультразвуковой
Достоинства:
Комментарий:
Один из самых лучших приборов этого назначения. Любое лекарство. Ингаляции почти в любом положении человека.
Достоинства:
Комментарий:
Очень трудно собрать женщине
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактный и бесшумный!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает ,бесшумный надеюсь хватит на долго
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный прибор: компактный, хорошо работает, легко очищать.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная вещь И уже два месяца на первых батарейках
Достоинства:
Комментарий:
хороший ингалятор, бесшумный, удобный, компактный, но не все лекарства он испаряет. к сожалению на данный момент из двух жизненно необходимых препаратов он берет только один, второй видимо из-за большей плотности не справляется. причем сейчас мы используем разбавленную версию из-за малого возраста, значит концентрированный точно не получится использовать, пока дома это не проблема есть стационарный, а вот в поездке как быть непонятно, скорее всего придётся приобретать другой. п.с. аккумуляторы полностью заряженные тот же эффект, так что дело не в слабой зарядке, как я подумала изначально
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
бесшумный прибор. экономит лекарство. удобный. компактный
Достоинства:
Комментарий:
Лучший небулайзер. Стоит своих денег для спокойствия мам и маленьких детей. До него у нас было 3 этой же фирмы. Жалею, что раньше его не купили. Кто впервые приобретает небулайзер/ингалятор для маленьких детей - лучше сразу брать его. Огромных два плюса: можно делать когда малыш спит (работают бесшумно) и можно это делать в положении лежа (лекарство не вытечет). Единственное но - маска для детей не самого маленького размера, которые есть. Можно приобрести отдельно. Нам подошла от предыдущего ингалятора этой же фирмы.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный. Для маленького ребенка идеально. Можно брать с собой
Достоинства:
Комментарий:
Можно брать с собой, хорошего качества. Описание соответствует. Бывают ситуации со здоровьем, когда данный аппарат необходим. Я бы рекомендована иметь в своем арсенале эту вещь.
Достоинства:
Комментарий:
Для домашнего пользования, пожалуй, лучший небулайзер на рынке: компактный, эффективный, бесшумный, удобный, можно пользоваться лёжа и брать с собой в дорогу при необходимости.
Достоинства:
Комментарий:
Младший ребенок аллергик. Небулайзер нужен. Были у нас другие модели, дочка их боялась, слишком шумные. Этот нам нравится во всем, легко моется, легко брать с собой.
Достоинства:
Отличный небулайзер, абсолютно бесшумный. Все работает. В пункте выдачи вежливый персонал. Заказ номер msk249782
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не пользовались, надеюсь и не будем, но вещь необходимая для каждой аптечки, у кого есть дети. Лучше пусть будет под рукой дома, чем потом бегать впопыхах и брать абы какую модель. И собирая чемодан в путешествие, не жалко места взять с собой.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный небулайзер. Всегда берем с собой в путешествия, не занимает много места. Действительно бесшумный!
Достоинства:
Комментарий:
Это третий небулайзер , самый удачный из всех !)
Достоинства:
Комментарий:
Портативный, бесшумный, можно на спящем ребёнке использовать
Достоинства:
Комментарий:
С маленькими детьми удобен, так-как можно проводить ингаляции пока они спят.
Достоинства:
Комментарий:
С младшими детьми уже покупали такой, пользовались и очень радовались. Ингалятор не пережил падения - он маленький и от этого всë-таки хрупкий по сравнению с большими ингаляторами. Кто не пользовался раньше имейте ввиду, что из-за технологии не все лекарства в него можно загружать. Мы прикупили недорогой обычный ингалятор и проблему решили. Но почти всегда пользуемся именно этой малышкой
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ! Второй в нашей семье, приобрели для дачи. В семье есть дети и астматики, поэтому без него никуда! Были и другие, но ни в какое сравнение с ним не идут.