Тонометр CS Medica CS-105

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– измеритель артериального давления механический. В манжету встроен металлический фонендоскоп для удобства самостоятельного измерения. Механический измеритель давления требует непосредственного участия человека на всех этапах процесса измерения. Результаты измерения напрямую зависят от профессионализма и опыта измеряющего. Именно поэтому механические тонометры используются преимущественно медицинскими работниками.

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