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Тонометр CS Medica CS-105

Артикул: 73150
  • Тонометр CS Medica CS-105 - фото 1
  • Тонометр CS Medica CS-105 - фото 2
Тонометр CS Medica CS-105 - фото 1
Тонометр CS Medica CS-105 - фото 2
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 73150
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БрендCs Medica
Тип товараТонометр механический
Тип тонометрамеханический
Тип манжетына предплечье
Определение артериального давленияесть
Определение частоты пульсанет
Нагнетание воздухаручное
Размер манжеты, см22x38
Автоматическое отключениенет
Память последнего измерениянет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетинет
Сумка в комплектеесть
ПроизводствоКитай
Тонометр CS Medica CS-105 – измеритель артериального давления механический. В манжету встроен металлический фонендоскоп для удобства самостоятельного измерения. Механический измеритель давления  требует непосредственного участия человека на всех этапах процесса измерения. Результаты измерения напрямую зависят от профессионализма и опыта измеряющего. Именно поэтому механические тонометры используются преимущественно медицинскими работниками.
Комплектация:
  • манометр;
  • нагнетатель давления (груша);
  • манжета;
  • оголовье фонендоскопа;
  • головка фонендоскопа;
  • Y-образный звукопровод фонендоскопа;
  • мягкий футляр для хранения;
  • руководство по эксплуатации;
  • гарантийный талон.


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