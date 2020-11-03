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Стабилизатор напряжения Quattro Elementi Stabilia 10000 (772-104)

Артикул: 34125
Стабилизатор напряжения QE ( Ergus ) Stabilia 10000
15 290 руб. 
16 149 руб. 
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+ 260 КэтКоинов
Артикул: 34125
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 549 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендQuattro Elementi
Тип товараСтабилизатор
Входное напряжение140-270
Типрелейный
Установканапольный
Активная мощность6000
Максимальное входное напряжение, В270
Минимальное входное напряжение, В140
Отображение информациицифровой
Полная мощность10000
Вес, кг18,6
Высота, см37
Длина, см47
Ширина, см32

Стабилизатор напряжения QE ( Ergus ) Stabilia 10000 - это автоматический регулятор напряжения повышенной мощности. Его конструктивные особенности: микропроцессорное управление, технология Zerro Cross, высокие скорость и точность регулирования, 2 цифровых дисплея, защита от перегрева и короткого замыкания, режим задержки включения. Оснащен функцией байпасс. Идеально подходит для обеспечения жилых помещений стабильным напряжением.

Технические характеристики:

  • Мощность - 10000 ВА
  • Входное напряжение - 140-270 В
  • Выходное стабилизированное напряжение - 220±8% В
  • Тип размещения стабилизатора - настольный
  • Тип стабилизатора - релейный
  • Вес по каталогу производителя - 18,6 кг

 

 

 

 

 



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Самовывоз невозможен
Стабилизатор напряжения Quattro Elementi Stabilia 10000 (772-104) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 15290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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