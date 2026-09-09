Стабилизатор Rucelf SDW.II-12000-L
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Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 268594
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Активная мощность
9600
Мин. входное напряжение, В
110-275
Высота, см
52
Максимальное входное напряжение, В
275
Минимальное входное напряжение, В
110
Отображение информации
цифровой
Полная мощность
12000
Установка
настенный
Ширина, см
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х39х26
Вес, кг.
28.5
Описание товара Стабилизатор Rucelf SDW.II-12000-L
Стабилизатор напряжения RUCELF SDW.II-12000-L 00-00000465 мощностью 12000 ВА обеспечивает защиту бытовой и офисной техники от скачков напряжения. Модель стабильно работает при пониженном и повышенном входном напряжении (от 110 В до 275 В). Навесная конструкция занимает минимум места и не мешает уборке. Для теплоотвода в боковых панелях предусмотрены вентиляционные отверстия.
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Теги товара: цифровые
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Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Активная мощность
9600
Мин. входное напряжение, В
110-275
Высота, см
52
Максимальное входное напряжение, В
275
Минимальное входное напряжение, В
110
Отображение информации
цифровой
Полная мощность
12000
Установка
настенный
Ширина, см
38
Страна производитель
Китай
Стабилизатор напряжения RUCELF SDW.II-12000-L 00-00000465 мощностью 12000 ВА обеспечивает защиту бытовой и офисной техники от скачков напряжения. Модель стабильно работает при пониженном и повышенном входном напряжении (от 110 В до 275 В). Навесная конструкция занимает минимум места и не мешает уборке. Для теплоотвода в боковых панелях предусмотрены вентиляционные отверстия.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, 220В, напольные
Теги товара: цифровые
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, 220В, напольные
Теги товара: цифровые
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