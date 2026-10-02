Top.Mail.Ru
Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1 - фото 1
Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1 - фото 2
Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1 - фото 3
Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1 - фото 4
Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1 - фото 5
Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1 - фото 6
Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1 - фото 7
Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
  • Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1 - фото 1
  • Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1 - фото 2
  • Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1 - фото 3
  • Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1 - фото 4
  • Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1 - фото 5
  • Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1 - фото 6
  • Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1 - фото 7
  • Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 279251
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1
3 570 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стабилизатор
Активная мощность
1000
Мин. входное напряжение, В
140-260
Высота, см
28.5
Максимальное входное напряжение, В
260
Минимальное входное напряжение, В
140
Отображение информации
цифровой
Полная мощность
1000
Установка
напольный
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х13
Вес, кг.
4.61

Описание товара Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1

Автоматический стабилизатор с цифровой индикацией АСН-1000-1-Ц ПРОФ. Зубр 59375-1 предназначен для обеспечения стабильным напряжением подключенных к нему устройств. Широко используется в бытовых и промышленных сферах для защиты техники от аварийных скачков электроэнергии. Данная модель оборудована светодиодной индикацией и цифровыми дисплеями для удобного контроля состояния устройства. Релейные стабилизаторы быстро реагируют и превосходно справляются с частыми перепадами напряжения.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону


Теги товара: 220В, цифровые, напольные

Отзывы о товаре Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стабилизатор
Активная мощность
1000
Мин. входное напряжение, В
140-260
Высота, см
28.5
Максимальное входное напряжение, В
260
Минимальное входное напряжение, В
140
Отображение информации
цифровой
Полная мощность
1000
Установка
напольный
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматический стабилизатор с цифровой индикацией АСН-1000-1-Ц ПРОФ. Зубр 59375-1 предназначен для обеспечения стабильным напряжением подключенных к нему устройств. Широко используется в бытовых и промышленных сферах для защиты техники от аварийных скачков электроэнергии. Данная модель оборудована светодиодной индикацией и цифровыми дисплеями для удобного контроля состояния устройства. Релейные стабилизаторы быстро реагируют и превосходно справляются с частыми перепадами напряжения.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону


Теги товара: 220В, цифровые, напольные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1 - данный товар вы можете купить по цене 3570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...