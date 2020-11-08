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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDC18B

Артикул: 222136
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDC18B - фото 1
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDC18B - фото 2
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDC18B - фото 3
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDC18B - фото 1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDC18B - фото 2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDC18B - фото 3
6 920 руб. 
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+ 206 КэтКоинов
Артикул: 222136
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlack & Decker
Тип товараДрель-шуруповерт аккумуляторная
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент30
Тип патронабыстрозажимной
Макс. диаметр патрона10
Макс. диаметр сверления дерева25
Макс. диаметр сверления металла10
Гнездо для крепления битда
Доп. рукоятканет
Задний ходнет
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы1
Лампа точечной подсветкида
Ограничитель глубины сверлениянет
Фиксация шпинделянет
Электронная регулировка частоты вращениянет
КомплектацияДрель, аккумулятор x2, бита x1, зарядное устройство x1
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см23
Ширина, см8
Высота, см27
Вес, кг0,8
Аккумуляторная дрель-шуруповерт BLACK+DECKER BDCDC18B-QW – это производительный и надежный инструмент для сверления и крепежных работ. Быстрозажимный патрон дрели позволяет быстро и удобно менять оснастку. Долговечность работы двигателя обеспечивается высоким крутящим моментом. Инструмент может работать автономно благодаря надежной литий-ионной батарее емкостью 1500 мАч с отсутствием саморазряда. Аккумулятор защищен от перегрева, перегрузки и короткого замыкания. При работе в местах с плохим освещением можно подключать светодиодную подсветку, которой оснащено данное устройство. Рукоятка с прорезиненным покрытием гарантирует надежный хват и комфорт использования дрели. Инструмент идеально подойдет для выполнения бытовых ремонтных работ: закручивания и раскручивания саморезов, сверления отверстий.


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Теги товара: Безударные.


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Самовывоз невозможен
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDC18B - стоимость товара 6920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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