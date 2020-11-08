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Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 201Li-h The One 180201408 предназначена для работ с крепежом и сверления отверстий. С помощью муфты регулировки крутящего момента можно выставить необходимое значение момента затяжки для продуктивной работы с различными по плотности материалами. Яркая подсветка помогает работать при плохом освещении. Кейс удобен для транспортировки инструмента и принадлежностей.

Дрель-шуруповерт Patriot THE ONE BR 201Li-h аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.