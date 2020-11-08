Дрель-шуруповерт Patriot THE ONE BR 201Li-h аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Patriot
|Тип товара
|дрель-шуруповерт
|Питание
|от аккумулятора
|Ударный механизм
|да
|Макс. крутящий момент
|29
|Тип патрона
|быстрозажимной
|Макс. диаметр патрона
|10
|Гнездо для крепления бит
|нет
|Доп. рукоятка
|нет
|Задний ход
|да
|Импульсный режим
|нет
|Кол-во скоростей работы
|2
|Лампа точечной подсветки
|да
|Ограничитель глубины сверления
|нет
|Фиксация шпинделя
|да
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|В кейсе
|да
|Комплектация
|Аккумуляторная дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора, зарядное устройство, двусторонняя бита, документация, пластиковый кейс.
|Магнитный держатель на корпусе
|нет
|Длина, см
|27,5
|Ширина, см
|10
|Высота, см
|25
|Вес, кг
|1,15
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