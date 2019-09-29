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Ленточная шлифовальная машина Makita 9911K 650Вт (ширина ленты 76мм)

(1)
Артикул: 218052
Ленточная шлифовальная машина Makita 9911K 650Вт (ширина ленты 76мм)
11 660 руб. 
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+ 186 КэтКоинов
Артикул: 218052
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 944 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товара
Ленточная шлифовальная машина Makita 9911K 650Вт (ширина ленты 76мм)


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Рейтинг: 3 на основе 1 отзывов
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29.09.2019
Достоинства:
не успел ещё оценить в работе

Комментарий:
В заказе указано было 9911k, т.е. по всем признакам должен быть кейс. Кейса не оказалось, поверх родной наклейки на коробке (9911) наклеено 9911k. Не стал отказываться от покупки, т.к. срочно нужно было делать работу.

Самовывоз невозможен
Ленточная шлифовальная машина Makita 9911K 650Вт (ширина ленты 76мм) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11660 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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