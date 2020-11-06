Виниловая пластинка Red Hot Chili Peppers, By The Way (0093624814016)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|93624814016
|Исполнитель
|Red Hot Chili Peppers
|Альбом (сингл)
|BY THE WAY
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|19.07.2002
|A1
|By The Way
|A2
|Universally Speaking
|A3
|This Is The Place
|A4
|Dosed
|B1
|Don't Forget Me
|B2
|The Zephyr Song
|B3
|Can't Stop
|B4
|I Could Die For You
|C1
|Midnight
|C2
|Throw Away Your Television
|C3
|Cabron
|C4
|Tear
|D1
|On Mercury
|D2
|Minor Thing
|D3
|Warm Tape
|D4
|Venice Queen
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