Виниловая пластинка Joy Division, Closer (Remastered) (0825646183913)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646183913
|Исполнитель
|Joy Division
|Альбом (сингл)
|CLOSER
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|26.06.2015
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Atrocity Exhibition
|A2
|Isolation
|A3
|Passover
|A4
|Colony
|A5
|A Means To An End
|B1
|Heart And Soul
|B2
|Twenty Four Hours
|B3
|The Eternal
|B4
|Decades
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