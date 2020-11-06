Виниловая пластинка Hathaway, Donny, Extension Of A Man (0081227959548)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227959548
|Исполнитель
|HATHAWAY, DONNY
|Альбом (сингл)
|EXTENSION OF A MAN
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|A1
|I Love The Lord ; He Heard Me Cry (Parts I & II)
|5:33
|A2
|Someday We'll All Be Free
|4:17
|A3
|Flying Easy
|3:11
|A4
|Valdez In The Country
|3:32
|A5
|I Love You More Than You'll Ever Know
|5:20
|B1
|Come Little Children
|4:31
|B2
|Love, Love, Love
|3:22
|B3
|The Slums
|5:09
|B4
|Magdalena
|3:06
|B5
|I Know It's You
|5:13
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв