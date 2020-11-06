Виниловая пластинка Led Zeppelin, Led Zeppelin Iii (Remastered) (0081227965761)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227965761
|Исполнитель
|Led Zeppelin
|Альбом (сингл)
|LED ZEPPELIN III
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|30.05.2014
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Immigrant Song
|2:26
|A2
|Friends
|3:53
|A3
|Celebration Day
|3:30
|A4
|Since I've Been Loving You
|7:24
|A5
|Out On The Tiles
|4:07
|B1
|Gallows Pole
|4:57
|B2
|Tangerine
|3:11
|B3
|That's The Way
|5:37
|B4
|Bron-Y-Aur Stomp
|4:17
|B5
|Hats Off To (Roy) Harper
|3:42
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