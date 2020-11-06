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Виниловая пластинка Led Zeppelin, Led Zeppelin Iii (Remastered) (0081227965761)

Артикул: 99095
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Виниловая Пластинка Led Zeppelin Led Zeppelin III (super deluxe edition box set)
1 920 руб. 
2 470 руб. 
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+ 55 КэтКоинов
Артикул: 99095
В наличии
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Коллекция LED ZEPPELIN
filter_noneТовар входит в коллекцию LED ZEPPELIN

Коллекция LED ZEPPELIN

БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227965761
ИсполнительLed Zeppelin
Альбом (сингл)LED ZEPPELIN III
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблWarner Music
Дата релиза30.05.2014
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Immigrant Song2:26
A2Friends3:53
A3Celebration Day3:30
A4Since I've Been Loving You7:24
A5Out On The Tiles4:07
B1Gallows Pole4:57
B2Tangerine3:11
B3That's The Way5:37
B4Bron-Y-Aur Stomp4:17
B5Hats Off To (Roy) Harper3:42


Теги товара: Led Zeppelin.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Led Zeppelin, Led Zeppelin Iii (Remastered) (0081227965761) - стоимость товара 1920 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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