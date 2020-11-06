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Виниловая пластинка Foo Fighters, Wasting Light (0886978449313)

Артикул: 98858
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Виниловая Пластинка Foo Fighters Wasting Light
2 510 руб. 
3 300 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 98858
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция FOO FIGHTERS
filter_noneТовар входит в коллекцию FOO FIGHTERS
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode886978449313
ИсполнительFoo Fighters
Альбом (сингл)WASTING LIGHT
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза08.04.2011

Track List

A1Bridge Burning
A2Rope
A3Dear Rosemary
B1White Limo
B2Arlandria
B3These Days
C1Back & Forth
C2A Matter Of Time
C3Miss The Misery
D1I Should Have Known
D2Walk


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Foo Fighters, Wasting Light (0886978449313) - по цене 2510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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