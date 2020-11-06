Виниловая пластинка Foo Fighters, Wasting Light (0886978449313)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|886978449313
|Исполнитель
|Foo Fighters
|Альбом (сингл)
|WASTING LIGHT
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|08.04.2011
|A1
|Bridge Burning
|A2
|Rope
|A3
|Dear Rosemary
|B1
|White Limo
|B2
|Arlandria
|B3
|These Days
|C1
|Back & Forth
|C2
|A Matter Of Time
|C3
|Miss The Misery
|D1
|I Should Have Known
|D2
|Walk
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