Виниловая пластинка Foo Fighters, One By One (0886979832619)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|886979832619
|Исполнитель
|Foo Fighters
|Альбом (сингл)
|ONE BY ONE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|22.05.2015
|A1
|All My Life
|4:23
|A2
|Low
|4:28
|A3
|Have It All
|4:57
|B1
|Times Like These
|4:26
|B2
|Disenchanted Lullaby
|4:33
|B3
|Tired Of You
|5:11
|C1
|Halo
|5:06
|C2
|Lonely As You
|4:37
|C3
|Overdrive
|4:30
|D1
|Burn Away
|4:58
|D2
|Come Back
|7:51
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