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Виниловая пластинка Doors, The, Full Circle (Remastered) (0081227955427)

Артикул: 98755
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Виниловая Пластинка Doors, The Full Circle
1 670 руб. 
2 200 руб. 
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Артикул: 98755
В наличии
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Коллекция DOORS, THE
filter_noneТовар входит в коллекцию DOORS, THE

Коллекция DOORS, THE

БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227955427
ИсполнительDOORS, THE
Альбом (сингл)FULL CIRCLE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблWarner Music
Дата релиза04.09.2015
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Get Up And Dance2:25
A24 Billion Souls3:18
A3Verdilac5:40
A4Hardwood Floor3:38
A5Good Rockin'4:22
B1The Mosquito5:16
B2The Piano Bird5:50
B3It Slipped My Mind3:11
B4The Peking King And The New York Queen6:25


Теги товара: The Doors.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Doors, The, Full Circle (Remastered) (0081227955427) - по цене 1670 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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