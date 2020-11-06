Виниловая пластинка Doors, The, Full Circle (Remastered) (0081227955427)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227955427
|Исполнитель
|DOORS, THE
|Альбом (сингл)
|FULL CIRCLE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|04.09.2015
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Get Up And Dance
|2:25
|A2
|4 Billion Souls
|3:18
|A3
|Verdilac
|5:40
|A4
|Hardwood Floor
|3:38
|A5
|Good Rockin'
|4:22
|B1
|The Mosquito
|5:16
|B2
|The Piano Bird
|5:50
|B3
|It Slipped My Mind
|3:11
|B4
|The Peking King And The New York Queen
|6:25
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