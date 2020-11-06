Виниловая пластинка Biffy Clyro, Opposites (0825646546930)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646546930
|Исполнитель
|Biffy Clyro
|Альбом (сингл)
|OPPOSITES
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|28.01.2013
The Sand At The Core Of Our Bones
|A1
|Different People
|A2
|Black Chandelier
|A3
|Sounds Like Balloons
|A4
|Opposite
|A5
|The Joke's On Us
|B1
|Biblical
|B2
|A Girl And His Cat
|B3
|The Fog
|B4
|Little Hospitals
|B5
|The Thaw
The Land At The End Of Our Toes
|C1
|Singin' Belle
|C2
|Modern Magic Formula
|C3
|Spanish Radio
|C4
|Victory Over The Sun
|C5
|D1
|Trumpet Or Tap
|D2
|Skylight
|D3
|Accident Without Emergency
|D4
|Woo Woo
|D5
|Picture A Knife Fight
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