Виниловая пластинка Amos, Tori, Under The Pink (0081227957841)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227957841
|Исполнитель
|AMOS, TORI
|Альбом (сингл)
|UNDER THE PINK
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|13.04.2015
|A1
|Pretty Good Year
|A2
|God
|A3
|Bells For Her
|A4
|Past The Mission
|A5
|Baker Baker
|A6
|The Wrong Band
|A7
|The Waitress
|B1
|Cornflake Girl
|B2
|Icicle
|B3
|Cloud On My Tongue
|B4
|Space Dog
|B5
|Yes, Anastasia
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