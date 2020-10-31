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Лобзик Фиолент ПМ4-700Э

Артикул: 93650
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
3 220 руб. 
3 270 руб. 
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+ 58 КэтКоинов
Артикул: 93650
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендФиолент
Тип товараЛобзик электрический
Антивибрационная системанет
Быстрозажимное крепление пилкинет
Частота движения пилки0-2800 ход/мин
Сдув опилокесть
Регулировка частоты ходаесть
Подключение пылесосаесть
Обрезиненная рукоятканет
Мощность700 Вт
Маятниковый ходесть
Глубина пропила стали10 мм
Глубина пропила дерева110 мм
Глубина пропила алюминия20 мм
Лазерный маркернет
Питаниеот сети
Плавный пускнет
Подсветканет
В кейсенет
Длина, см23.5
Ширина, см8
Высота, см20.5
Вес, кг2.2
Для прямолинейного и криволинейного распила.


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Самовывоз невозможен
Лобзик Фиолент ПМ4-700Э - этот товар вы можете купить по цене 3220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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