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Угловая шлифовальная машина аккумуляторная DeWalt DCG412M2

Артикул: 92905
  • Угловая шлифовальная машина аккумуляторная DeWalt DCG412M2 - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина аккумуляторная DeWalt DCG412M2 - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина аккумуляторная DeWalt DCG412M2 - фото 3
Угловая шлифовальная машина аккумуляторная DeWalt DCG412M2 - фото 1
Угловая шлифовальная машина аккумуляторная DeWalt DCG412M2 - фото 2
Угловая шлифовальная машина аккумуляторная DeWalt DCG412M2 - фото 3
39 130 руб. 
Купить
+ 792 КэтКоинов
Артикул: 92905
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 6 522 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараШлифмашина угловая
Макс. частота вращения диска7000 об/мин
Тормоз двигателянет
Тип аккумулятораLi-Ion
Диаметр диска125 мм
Диаметр посадочного отверстия22.5 мм
Дополнительная рукояткаесть
Емкость аккумулятора4 А*ч
Напряжение аккумулятора, В18
Аккумулятор в комплектеда
Регулировка частоты вращенияесть
Пылесборникнет
Питаниеот аккумулятора
Защита от перегрузокнет
Количество аккумуляторов1
Блокировка кнопки включенияда
Зарядное устройство в комплектеда
В кейсенет
Фиксация шпинделяда
Длина, см40
Ширина, см30
Высота, см12.5
Вес, кг2.9
Шлифмашина угловая, питание - от аккумулятора, напряжение аккумулятора - 18 В


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Самовывоз невозможен
Угловая шлифовальная машина аккумуляторная DeWalt DCG412M2 - стоимость товара 39130 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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