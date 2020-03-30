Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для дома и интерьера Сантехника Смесители Iddis Смеситель для умывальника с гигиеническим душем Iddis Carlow Plus CRPSB00i08

Смеситель для умывальника с гигиеническим душем Iddis Carlow Plus CRPSB00i08

(1)
Артикул: 88957
  • Смеситель для умывальника с гигиеническим душем Iddis Carlow Plus CRPSB00i08 - фото 1
  • Смеситель для умывальника с гигиеническим душем Iddis Carlow Plus CRPSB00i08 - фото 2
Смеситель для умывальника с гигиеническим душем Iddis Carlow Plus CRPSB00i08 - фото 1
Смеситель для умывальника с гигиеническим душем Iddis Carlow Plus CRPSB00i08 - фото 2
9 690 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

8 230 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 140 КэтКоинов
Артикул: 88957
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
Коллекция Carlow Plus
filter_noneТовар входит в коллекцию Carlow Plus
БрендIddis
Тип товараСмесители для раковины
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий1
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастольный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива115 мм
Держатель для душа в комплектеесть
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектеесть
Страна бренда Россия
Высота излива75 мм
Тип управленияоднорычажный
Длина, см22.5
Ширина, см18.5
Высота, см16.5
Вес, кг3

Видеообзор на Смеситель для умывальника с гигиеническим душем Iddis Carlow Plus CRPSB00i08

Видеообзор Смеситель для умывальника с гигиеническим душем Iddis Carlow Plus CRPSB00i08
 


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Водонагреватели, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые гидромассажные панели, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Системы инсталляции, Смесители, Унитазы, Шланги для душа, Смесители для ванны, Краны для кухни, Смесители для раковины, Термостатические смесители, Смесители для кухни с подключением к фильтру с питьевой водой, Смесители для кухни с краном для питьевой воды, Смесители для душевых кабин, Смесители для ванны с длинным изливом, Смесители на борт ванны, Смесители с гигиеническим душем.


Теги товара: Смесители для душевых кабин, Смесители с гигиеническим душем, Смесители для раковины с гигиеническим душем, Смесители для раковины однорычажные, Смесители для биде с гигиеническим душем, Смесители скрытого монтажа, Смесители латунные, Смесители для накладной раковины, Смесители елочка для умывальника, Российские смесители, Смесители для ванны российского производства, Смесители для душа однорычажные, Смесители для ванны однорычажные, Латунные смесители для кухни, Смесители для мойки с душем, Смесители для кухни российского производства, Смесители для кухни однорычажные, Смесители настенные однорычажные, Смесители с аэратором, Смесители для душа с лейкой, Смесители с гусаком, Кайзер смесители для ванной с душем, Смесители для биде с гигиеническим душем настенные Grohe, С душем для ванны, Каскадный с душем, Недорогие с душем, Однорычажные с душем, С лейкой с душем, С лейкой для ванной, С одним вентилем для ванной, На столешницу, Однорычажные.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


30.03.2020
Достоинства:
Габариты, ценник

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Приобрели этот смеситель для туалета, рядом с унитазом у нас установлена раковина Удобно и практично, мы довольны)

Самовывоз невозможен
Смеситель для умывальника с гигиеническим душем Iddis Carlow Plus CRPSB00i08 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 9690 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...