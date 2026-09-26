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Смеситель для ванны и душа Vitra Flo S A41937EXP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и душа Vitra Flo S A41937EXP

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Смеситель для ванны и душа Vitra Flo S A41937EXP - фото 1
Смеситель для ванны и душа Vitra Flo S A41937EXP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
108
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и душа Vitra Flo S A41937EXP - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа Vitra Flo S A41937EXP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 139448
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Характеристики

Бренд
Vitra
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, комплект креплений, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
108
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
25х25х19
Вес, кг.
2.6

Описание товара Смеситель для ванны и душа Vitra Flo S A41937EXP

VitrA — один из ведущих мировых брендов, предлагающий комплексные решения для ванных комнат. От керамики до смесителей — VitrA создает продуманные пространства с вневременным дизайном в сотрудничестве с ведущими мировыми дизайнерами. Инновации и современные технологии, ориентированные на комфорт и здоровье, делают продукцию VitrA эталоном качества и надежности.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа Vitra Flo S A41937EXP




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Характеристики
Бренд
Vitra
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, комплект креплений, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
108
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
нет
Развернуть
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Турция
Описание
VitrA — один из ведущих мировых брендов, предлагающий комплексные решения для ванных комнат. От керамики до смесителей — VitrA создает продуманные пространства с вневременным дизайном в сотрудничестве с ведущими мировыми дизайнерами. Инновации и современные технологии, ориентированные на комфорт и здоровье, делают продукцию VitrA эталоном качества и надежности.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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