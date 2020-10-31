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Тонометр механический с встроенным стетоскопом Little Doctor Ld-81

Артикул: 73152
Тонометр механический с встроенным стетоскопом Little Doctor Ld-81
1 210 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73152
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — Гарантия 2 года. На манжету 1 год.
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLittle Doctor
Тип товараТонометр механический
Тип тонометрамеханический
Тип манжетына предплечье
Определение частоты пульсанет
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухаручное
Размер манжеты, см25x36
Автоматическое отключениенет
Память последнего измерениянет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетинет
Сумка в комплектеесть
ПроизводствоСингапур
Высота, см7
Длина, см17.5
Ширина, см4.3
Вес, кг0.38
Механический тонометр Little Doctor LD-81 комбинированного типа, со встроенным фонендоскопом, предназначен для измерения у пациентов систолического и диастолического артериального давления. Прибор оснащен прочной нейлоновой манжетой для рук окружности плеча 25 - 36 см., на которую нанесены специальные размерные метки, что значительно упрощает измерения артериального давления как в домашних условиях, так и в медицинских учреждениях. Измерение давления осуществляется с помощью выслушивания тонов Короткова фонендоскопом и снятия показаний на манометре. Комплектация: манометр Little Doctor LD-S026 механического тонометра Little Doctor LD-81 стетоскоп со встроенной головкой в манжету, манжета взрослая с пневмокамерой, нагнетатель, клапан воздушный, клапан обратный, сумка для хранения и переноски тонометра, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон.


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Самовывоз невозможен
Тонометр механический с встроенным стетоскопом Little Doctor Ld-81 - по цене 1210 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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