Тонометр автоматический AND UA-911BT-C
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонометр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 82224
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонометр
Автоматическое отключение
да
Высота, см
12
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
да
Производство
Китай
Размер манжеты, см
23x37
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на предплечье
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х10
Вес, г.
630
Описание товара Тонометр автоматический AND UA-911BT-C
Видео:
Видеообзор на Тонометр автоматический AND UA-911BT-C
Смотрите также: Тонометры
Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
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Бренд
Тип товара
Тонометр
Автоматическое отключение
да
Высота, см
12
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
да
Производство
Китай
Размер манжеты, см
23x37
Развернуть
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на предплечье
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
15
Страна производитель
Китай
Видео:
Видеообзор на Тонометр автоматический AND UA-911BT-C
Смотрите также: Тонометры
Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Достоинства:
Точность измерений, работает через Bluetooth с программой Samsung healt. Отличная сумочка для переноски.
Недостатки:
1) Первые несколько измерений надувает оч. сильно манжету...
2) нет блока питания в комплекте.(в комплекте только новые батарейки)
3) Прсле измерений надо заходить в программу Samsung healt и вручную вписывать пульс и сохранять результат.
Комментарий:
Рекомендую к приобретению.
Тонометр автоматический AND UA-911BT-C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тонометр автоматический AND UA-911BT-C
Достоинства:
Точность измерений, работает через Bluetooth с программой Samsung healt. Отличная сумочка для переноски.
Недостатки:
1) Первые несколько измерений надувает оч. сильно манжету...
2) нет блока питания в комплекте.(в комплекте только новые батарейки)
3) Прсле измерений надо заходить в программу Samsung healt и вручную вписывать пульс и сохранять результат.
Комментарий:
Рекомендую к приобретению.