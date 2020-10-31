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Тонометр автоматический AND UA-911BT-C

Артикул: 82224
Тонометр автоматический And Ua-911BT-C
4 410 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 82224
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAND
Тип товараТонометр
Тип тонометраавтоматический
Тип манжетына предплечье
Определение частоты пульсаесть
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухаавтоматическое
Размер манжеты, см23x37
Автоматическое отключениеесть
Память последнего измеренияесть
Питание от батареек или аккумулятораесть
Питание от сетиесть
Сумка в комплектеесть
ПроизводствоКитай
Высота, см12
Длина, см23
Ширина, см15
Вес, кг0.3

Видео:

Видеообзор на Тонометр автоматический AND UA-911BT-C

Видеообзор Тонометр автоматический AND UA-911BT-C



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Самовывоз невозможен
Тонометр автоматический AND UA-911BT-C - по цене 4410 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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