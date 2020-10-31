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Бра Chiaro Ивелина 475020402

Артикул: 70079
Настенный светильник Chiaro Ивелина 475020402
34 000 руб. 

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32 260 руб. 

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Артикул: 70079
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 417 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендChiaro
Тип товараСветильник настенный
Количество ламп2
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт120
Высота, см25
Длина, см32
Ширина, см35
Вес, кг2.9
Серебристые бархатные плафоны, закрепленные на хромированном основании, украшены хрустальными подвесами.


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Самовывоз невозможен
Бра Chiaro Ивелина 475020402 - по цене 34000 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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