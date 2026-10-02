Top.Mail.Ru
Бра Chiaro Беатрис 378020701 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бра Chiaro Беатрис 378020701

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бра Chiaro Беатрис 378020701
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настенные светильники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
8 090 руб.  18 466 руб. 
Начислим 237 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 317349
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бра Chiaro Беатрис 378020701
8 090 руб. -56%
18 466 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chiaro
Тип товара
Настенные светильники
Декоративные элементы
подвески
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона, абажура
текстиль
Стиль
классика
Страна бренда
Германия
Тип светильника
бра
Тип цоколя
E14
Форма
конус усеченный
Цвет каркаса
золото
Цвет плафона
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х27
Вес, кг.
2.55

Описание товара Бра Chiaro Беатрис 378020701

Настенный светильник для жилых и общественных помещений. Общая мощность - 40 Вт. Рекомендуемая площадь освещения - 2 кв. м.



Теги товара: бра

Отзывы о товаре Бра Chiaro Беатрис 378020701




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Chiaro
Тип товара
Настенные светильники
Декоративные элементы
подвески
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона, абажура
текстиль
Стиль
классика
Страна бренда
Германия
Тип светильника
бра
Тип цоколя
E14
Форма
конус усеченный
Развернуть
Цвет каркаса
золото
Цвет плафона
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный светильник для жилых и общественных помещений. Общая мощность - 40 Вт. Рекомендуемая площадь освещения - 2 кв. м.


Теги товара: бра
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бра Chiaro Беатрис 378020701 - этот товар вы можете купить по цене 8090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...