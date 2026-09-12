набор аккумулятор + зарядное устройство RC18115-120VSE 5133004897 Ryobi
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659813
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х10
Вес, кг.
1.5
Описание товара набор аккумулятор + зарядное устройство RC18115-120VSE 5133004897 Ryobi
Набор аккумулятор (18 В, 2.0 Ач, Li-Ion) + зарядное устройство RC18115-120VSE Ryobi 5133004897 совместим со всей линейкой Ryobi 18В.На зарядном устройстве имеется индикатор для контроля уровня заряда. Интеллектуальная электроника обеспечивает контроль напряжения и температуры инструмента, тем самым гарантирует долгий срок службы аккумулятора.
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Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
1.5
Страна производитель
Китай
Набор аккумулятор (18 В, 2.0 Ач, Li-Ion) + зарядное устройство RC18115-120VSE Ryobi 5133004897 совместим со всей линейкой Ryobi 18В.На зарядном устройстве имеется индикатор для контроля уровня заряда. Интеллектуальная электроника обеспечивает контроль напряжения и температуры инструмента, тем самым гарантирует долгий срок службы аккумулятора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
набор аккумулятор + зарядное устройство RC18115-120VSE 5133004897 Ryobi - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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